Passage d'un système frontal atténué en fin de nuit et demain. Beau Dimanche prévu.

2018 NOV 30 20h00 Mascareignes



Passage d'un système frontal atténué pour la Réunion et Maurice Samedi, beau Dimanche prévu.



Pour Rodrigues cela pourrait être l'inverse.



Le système frontal atténué quitte la Grande Ile et s'approche de la REUNION comme le montre l'image Météosat de 18h.



Ce système pourra apporter des averses sur la moitié sud de la Réunion et les hauteurs associées en fin de nuit et demain matin.



On ne s'attend pas à des cumuls importants même si localement dans les hauts cela devrait être plus qu'une "farine". Le nord devrait rester en marge a priori du temps maussade.



A noter l'arrivée d'un train de houle de sud ouest d'abord pour les côtes sud et ouest de la Réunion puis de façon atténuée pour le sud de Maurice.



Une fois le passage du front effectué pour les Iles Soeurs le beau temps s'annonce pour Dimanche qui devrait être une belle journée.



Je garde un oeil attentif sur l'approche du système frontal des Iles Soeurs. S'il devait être plus actif que prévu je ne manquerais alors pas de revenir vers vous.



Faites vos projets de sortie dans les Iles Soeurs pour Dimanche qui s'annonce bien ensoleillé et sans excès de chaleur.



Cheers,

Patrick Hoareau.