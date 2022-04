A la Une . Pass vaccinal, port du masque : Ce qui change ce lundi

La préfecture a annoncé les changements concernant les mesures sanitaires qui rentrent en vigueur ce lundi. Le pass vaccinal n’est plus exigé ainsi que le port du masque. Quelques exceptions demeurent. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 06:55

C’est ce lundi que les élèves vont enfin pouvoir découvrir le visage de leur enseignant. Dans un communiqué paru vendredi dernier, la préfecture de La Réunion a annoncé la fin de plusieurs mesures sanitaires.



La suspension du pass vaccinal



Il n’est dorénavant plus nécessaire de présenter le pass vaccinal dans les lieux où il était exigé. L’accès aux restaurants, bars et cinémas peut à présent ne plus être soumis à présentation de son QR code.



Cependant, afin de protéger les plus fragiles, il reste obligatoire pour accéder aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux établissements pour personnes handicapées.



Tomber enfin le masque



Le masque n’est à présent plus obligatoire dans les lieux où le pass sanitaire était exigé. Cela concerne les écoles, les entreprises, les administrations, les services publics et les magasins.



En revanche, il est toujours exigé dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les transports. Les lieux à forte fréquentation, au sein desquels les mesures de distanciation sociale ne peuvent être respectées, sont également concernés.



Il est recommandé de le garder pour les personnes âgées, immunodéprimées, les personnes symptomatiques, les cas contact et cas confirmés à la fin de leur isolement.



