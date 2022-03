Pass vaccinal, boîtes de nuit, masque en intérieur : Les annonces attendues du préfet

La circulation du coronavirus est en baisse à La Réunion depuis plusieurs semaines consécutives. Mais la diminution des nouveaux cas observée ces derniers jours ralentit.



Le taux d’incidence de La Réunion est toujours loin au-dessus de la moyenne nationale et s’établit autour des 950 cas pour 100.000 habitants. Notre île est donc toujours concernée par une diffusion élevée du coronavirus.



L’autre indicateur qui sera primordial pour une évolution des mesures de lutte contre le covid sera la pression hospitalière. Elle est aussi en léger recul depuis plusieurs semaines. Les autorités sanitaires devraient faire le point sur la situation ce mardi.



La troisième phase de la désescalade



Le préfet avait présenté le plan de desserrement des mesures à la mi-février. Les deux premières étapes se sont passées sans accroc : le couvre-feu a été allégé à 23 heures le 22 février avant d’être levé le 28 février, comme prévu.



Mais Jacques Billant n’avait pas indiqué de date précise pour les deux dernières phases du plan de désescalade mais avait déclaré que les réflexions auraient lieu en mars.



La troisième étape prévoit notamment la réouverture des boîtes de nuit, mais aussi l'autorisation des concerts debout, l'autorisation de la consommation debout dans les restaurants, notamment.



La quatrième étape comprend la levée du port du masque en intérieur et la reprise de l’accueil des croisiéristes.



Pass vaccinal et masque : à quand la fin ?



Le Gouvernement a annoncé la suspension du Pass vaccinal et du port du masque en intérieur dans l’Hexagone à partir du 14 janvier.



Le préfet a déjà expliqué que La Réunion n’appliquerait pas le même calendrier. Mais il pourrait s’exprimer sur le sujet ce mardi.



Pour être informés des dernières données de l’épidémie de coronavirus et des prochaines annonces du préfet, restez connectés sur Zinfos974 !