A la Une . Pass vaccinal : Les barmans peuvent contrôler votre identité

La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire est entrée en vigueur le lundi 24 janvier 2022. Le Pass vaccinal est maintenant demandé pour les activités de loisirs. Les employés sont habilités à contrôler les identités des clients pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas un faux-pass. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 07:36





Pass vaccinal : le fonctionnement



Le Pass vaccinal remplace le



Des exceptions sont prévues, comme pour ceux qui ont un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination ou un justificatif de contre-indication médicale à la vaccination. Une dérogation est aussi prévue pour ceux qui ont fait leur première dose depuis plus d'un mois mais qui devront quand même présenter un test négatif de moins de 24 heures.



Pass vaccinal : les contrôles



Les employés des restaurants, bars et différents lieux où le



