Pass vaccinal : Le projet de loi adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale

Sans surprise, après une nuit de débats, les députés ont voté le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal avec 185 voix pour, 69 contre, et 8 abstentions, rapporte Le Monde.



Le texte controversé a été adopté en nouvelle lecture après l'échec d'un accord sur le projet entre l'Assemblée nationale et le Sénat, un tweet du sénateur LR Bruno Retailleau ayant tout fait capoter - celui-ci s'étant félicité d'une "victoire du bon sens" et des "nombreuses clarifications et simplification" obtenues par le Sénat alors que la commission mixte paritaire n’était pas encore terminée.



La version du projet de loi adopté en deuxième lecture est proche de celle votée la semaine dernière mais contient tout de même des modifications, notamment l'absence d'application du pass vaccinal aux adolescents entre 12 et 16 ans.



Le texte fera un dernier passage au Sénat, au terme duquel les députés auront le dernier mot. La majorité espère son adoption définitive dimanche pour une mise en œuvre au cours de la semaine prochaine.