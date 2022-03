Communiqué Pass vaccinal : "La différence entre vaccinés et non-vaccinés doit cesser"

Le député Jean-Hugues Ratenon interpelle le préfet de La Réunion et demande l'application de la suspension du Pass vaccinal dès le 14 mars dans notre île comme cela est prévu en métropole. Par NP - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 12:47

Depuis ce lundi 28 février 2022 à La Réunion, le couvre-feu ainsi que les principales restrictions sanitaires ont été levés suite à l’évolution favorable des indicateurs de covid-19.



Ce jeudi 3 mars 2022, le Premier Ministre, a annoncé également la suspension de l’application du pass vaccinal partout où il s’applique et la levée de l’obligation du port du masque en intérieur à partir du lundi 14 mars.



Cependant, à La Réunion, le Préfet a refusé cette suspension, alors qu’il stipule lui-même que les indicateurs s’améliorent sur notre territoire depuis 5 semaines.



Lorsqu’à La Réunion le covid-19 est apparu avec ces premiers cas, le Préfet avait décidé de suivre les mêmes mesures que l’Hexagone. Qu’il en fasse de même aujourd’hui.



A La Réunion, globalement la population a bien respecté les mesures de distanciation, ce qui a permis de limiter la pression hospitalière.



La contamination est en forte diminution et la vie doit reprendre son cours normal.



Je demande la levée de l’état d’urgence sanitaire, afin que La Réunion soit à minima traitée comme n’importe quel territoire de France, car avec ce maintien, le Préfet veut garder sa petite parcelle de pouvoir.



Le maintien du pass vaccinal reste une atteinte à nos libertés, et de plus, est inefficace dans la lutte contre la contamination du virus !



Le Préfet se trompe sur le pass vaccinal car il ne protège pas la population.



Pour preuve, au moment où il a été appliqué sur notre île, la situation a par la suite explosé à La Réunion au point de devenir le premier territoire de France en terme de contamination.



Ce qui prouve que le pass vaccinal est inefficace.



Le Gouvernement ne peut plus obliger les Ultramarins à se faire vacciner pour pouvoir vivre librement et convenablement.

Cette différence entre vaccinés et non-vaccinés doit cesser et les mesures doivent être les mêmes pour tout le monde en Outre-Mer.



La vie économique et sociale doit rapidement reprendre un rythme normal.



Pour cela, je demande donc le retrait immédiat du pass vaccinal pour le territoire Réunionnais.