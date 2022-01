Pass vaccinal : Comment ont voté les députés réunionnais

Après deux semaines de débats agités, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Le texte a été adopté par 215 voix pour et 58 contre sur les 273 suffrages exprimés.Parmi les députés de La Réunion, aucun ne s’est exprimé en faveur de cette loi. Sans surprise, les députés de l’opposition de gauche ont voté contre. Jean-Hugues Ratenon, Philippe Naillet et Karine Lebon ont choisi de s’opposer au texte comme l’ensemble de leur groupe parlementaire.Du côté des quatre députés Républicains, la prise de position a été plus délicate. Le groupe LR a très majoritairement voté pour le texte, dont une partie des modifications du sénat a été conservée. Cette prise de position du parti a obligé les parlementaires réunionnais à s’abstenir, dans la mesure où ils se sont souvent opposés au pass sanitaire ou pass vaccinal.Après avoir annoncé à plusieurs reprises vouloir voter contre , Nathalie Bassire s’est finalement abstenue. De même que Jean-Luc Poudroux, qui s’était longtemps opposé à l'obligation du pass vaccinal. David Lorion avait de son côté demandé une adaptation du pass vaccinal pour les Outre-mer . Enfin, après le sermon de la semaine dernière par le secrétaire d’État qui lui reprochait le faible taux de vaccination à La Réunion , Nadia Ramassamy a fait le choix de s’abstenir.