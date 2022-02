Pass vaccinal : 115.650 Réunionnais n'ont pas fait la 3e dose

Le pass sanitaire est devenu le pass vaccinal à la mi-janvier. Mais c'est à la mi-février que la troisième dose est devenue obligatoire pour obtenir un schéma vaccinal complet.



Mais plus de 100.000 Réunionnais ne sont pas allés faire leur troisième dose. Au 20 février, la préfecture explique que 115.650 personnes ont vu leur pass vaccinal être désactivé.



Le taux de vaccination progresse



Ce sont 67% des Réunionnais qui ont fait leur dose de rappel, soit plus de 314.000 personnes au 20 février. Le nombre de nouveaux vaccinés est en baisse mais continue tout de même de progresser.



Au 20 février, plus de 555.660 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 570.216 personnes ont reçu au moins une injection.



71,6 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 66,6% de la population totale.



69,8 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 64,9 % de la population totale.