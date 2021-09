A la Une . Pass sanitaire : si vous êtes réticent au vaccin, le test antigénique vient à vous

​L’entrée en vigueur du pass sanitaire vous prive de vos sorties loisirs ou de votre resto’ préféré ? La solution réside peut-être dans le test antigénique si toutefois vous êtes réticent à vous faire vacciner. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 17:31

Mais derrière le terme "pass sanitaire" se cachent différents cheminements pour obtenir le sésame. Si les autorités poussent la population à aller vers l’offre vaccinale, les plus réticents et méfiants contre les piqûres peuvent se rabattre sur le test antigénique. Peu de personnes le savent mais la présentation d'un test antigénique négatif peut en effet être utilisée dans le cadre du pass sanitaire en France, que ce soit pour assister à un évènement ou pour voyager. C’est dans le but d’aller vers cette population hésitante ou carrément réfractaire à la vaccination qu’une action a lieu ce samedi dans l’ouest.



Un barnum de dépistage Covid prendra ses quartiers devant le restaurant Au Bureau sur le parking du Cap Sacré cœur du Port. Sous ce chapiteau vous attendront des étudiants qui ont validé leur PACES, c’est-à-dire leur première année de médecine et donc tout à fait habilités à effectuer un test antigénique.



Pour que les réticents au vaccin sortent de l'im...passe



"Cette action se fait en collaboration avec Dominique Pothin, pharmacien au Port, et le restaurant Au Bureau", évoque Anne-Laure Morel, organisatrice et par ailleurs présidente d'une société dans le secteur médical. "L’objectif est de faciliter le travail des restaurateurs qui ont souffert pendant la crise et de faciliter le contrôle sanitaire. Cette action repose sur le constat qu’il y a une tranche de la population qui ne souhaite pas se faire vacciner - un choix que l’on respecte bien évidemment - et qui du coup ne peut pas aller dans certains lieux car il y a un contrôle sanitaire qui est requis. Nous, on propose ce barnum pour faciliter ce contrôle", ajoute-t-elle.



Ce centre de dépistage éphémère se déploiera à la manière d’"un concept déjà éprouvé en métropole dans des grandes villes comme Bordeaux, Paris ou Lyon", expose l’organisatrice.



En fonction de l’affluence de cette première action "aller vers", elle pourrait être étendue dans l’ouest et le nord dans les prochaines semaines et peut-être même les jours de semaine.



