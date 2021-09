A la Une . Pass sanitaire "non valable" en Outre-mer : Ratenon demande au ministre d'intervenir

La semaine dernière, Jean-Hugues Ratenon déclarait par voie de communiqué que conformément aux propos du ministre de la santé, le pass sanitaire n'était pas valable à La Réunion. Ce à quoi le préfet avait répondu, également par voie de communiqué, que le gouvernement avait consulté les préfets des régions ultramarines et que le Pass sanitaire avait été déployé dès le 10 août suite à une concertation avec les élus et les membres de la cellule de continuité économique et sociale.

Le député adresse désormais un courrier à Olivier Véran, lui demandant de confirmer ses propos et d"intervenir auprès du Préfet de La Réunion afin que cesse l’application du Pass sanitaire à La Réunion". Le courrier : Par N.P - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 06:44

Lors de la séance des questions au Gouvernement du mardi 7 septembre, vous avez répondu à la question de la Député Justine BENIN, « comment le Gouvernement prévoit-il concrètement d’adapter le déploiement du Pass sanitaire dans les Outre-mer ».



Je cite : « nous avons décidé de ne pas appliquer le Pass sanitaire dans les territoires ultramarins, pour des raisons que chacun peut comprendre » et de confirmer les propos du Ministre des Outremer « Quand nous quitterons l'état d'urgence sanitaire, à l'heure du déconfinement, nous adapterons au cas par cas, territoire par territoire, la mise en place du Pass sanitaire qui s'appliquera, mais dans des conditions différentes de la Métropole ».



Mais nous savons tous que le Pass sanitaire s’applique déjà à La Réunion. D’ailleurs, suite à votre déclaration, Le Préfet de la Réunion, Monsieur Jacques Billant, dans un communiqué daté du jeudi 9 septembre, vous contredit et affirme que le Pass sanitaire s’applique.



Monsieur le Ministre, que doit-on en penser de cette situation, sachant que la parole d’un Ministre vaut parole d’État, pouvez-vous confirmer vos propos par écrit. Et pouvez-vous intervenir auprès du Préfet de La Réunion afin que cesse l’application du Pass sanitaire à La Réunion.



Dans cette attente, Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma très haute considération.





