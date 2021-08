Communiqué Pass sanitaire : non aux sanctions pour les personnels, RETRAIT !

FO Fonction Publique de La Réunion affirme son opposition à la loi sur le Pass sanitaire et dénonce les principes liberticides, ainsi que le piège de la division entre vaccinés et non vaccinés. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 13:33

Sanctionner des agents, qui n’auraient pas été vaccinés, est totalement inacceptable ! Suspendre les personnels, ne plus les rémunérer est injustifiable et demeure une sanction lourde, démesurée !



Le Pass sanitaire ne doit pas être un prétexte pour créer un nouveau droit pour licencier les agents de la fonction publique et démanteler le statut ! Le gouvernement remet en cause les fondamentaux du droit du travail.



Rappelons-nous, lors du premier confinement, les agents des services publics ont été reconnus de leur utilité à être au plus près de la population en pleine crise sanitaire, malgré le manque de protection individuel (masque, gants…).



Les mêmes ont été sacrifiés un jour, encensés le lendemain et sont pour certains stigmatisés aujourd’hui, l'incompréhension est légitime !!!



Des agents ont été contaminés sur leur lieu de travail, leurs droits ont pourtant été piétinés puisque la reconnaissance en maladie professionnelle n’est pas systématique.



Les masques inutiles puis obligatoires, même histoire pour les tests et enfin la gestion des vaccins introuvables hier et indispensables, voire obligatoires aujourd’hui.



Plus d’un an et demi après la crise, aucune mesure concrète n’a été prise pour arrêter les fermetures de lits à l’hôpital et les suppressions de postes dans tous les services publics.



Les propos de la Directrice Générale de l’ARS sont révoltants : « Ce n’est pas un problème de lits, ni d’espaces, c’est un problème de personnel ». De qui se moque t-on, alors que les personnels ont manifesté à plusieurs reprises pour exiger des postes et que le gouvernement continue sa politique de saccage des services publics ? L’hôpital souffre d’un manque crucial de soignants, et pourtant le gouvernement impose la suspension de certains, affaiblissant encore le service public.



Il en sera de même pour les personnels pénitentiaires affectés en Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire, ou d’autres services des collectivités territoriales en lien avec le milieu sanitaire ou médical, mais également ceux accueillant du public dans les établissements et services cités par la loi.



La vaccination choisie doit être facilitée et non faire l’objet de menaces de sanctions. Chaque agent de la fonction public doit être libre de disposer de ses choix. FO Fonction Publique refuse que les agents portent la responsabilité du démantèlement des services publics qui conduise à les obliger à se vacciner pour exercer.



Pour FO Fonction Publique, pas d’ambiguïté. Nous revendiquons le retrait de cette Loi !



FO Fonction Publique s’insurge contre les administrations qui ont déjà pris des notes de services imposant aux agents de se faire vacciner.



Plutôt que de contraindre, les pouvoirs publics se doivent d'écouter, et expliquer.



FO Fonction Publique revendique :

- Le retrait de l'obligation vaccinale et du Pass sanitaire pour les agents des services publics pour exercer leurs missions ;

- Aucune suspension des contrats de travail et des rémunérations ;

- Le recrutement massif de personnels dans les hôpitaux et dans les services publics ;

- Respect des libertés individuelles !



FO Fonction Publique exige qu’aucune disposition de ce projet de loi ne vienne modifier les garanties du Statut général des fonctionnaires.



FO Fonction Publique soutient toutes les initiatives de mobilisations des agents de la fonction publique pour défendre nos libertés individuelles et collectives, et pour préserver nos acquis, à commencer par le Statut des fonctionnaires et le Code du Travail.



Elle invite les personnels à se rassembler en assemblée générale et heures mensuelles d’information syndicale avec ses syndicats pour préparer la grève contre les réformes des retraites, l'assurance chômage et la loi sur le pass sanitaire qui va être un précédent dans la fonction publique pour licencier.