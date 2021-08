Social Pass sanitaire et obligation vaccinale des soignants : Des salariés de l'IRSAM Réunion en grève illimitée

Des salariés de l’association IRSAM Réunion seront en grève illimitée à compter du lundi 16 août. Un appel lancé par le Syndicat Départemental Action Sociale et Santé Privée Force Ouvrière. Ils revendiquent notamment le respect des libertés individuelles et du libre choix concernant la vaccination. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 14 Août 2021 à 14:37

Le communiqué:



Face aux injustices générées par la loi sur le PASS Sanitaire et l’obligation vaccinale des soignants, le Syndicat Départemental Action Sociale et Santé Privée Force Ouvrière appelle tous les salariés de l’association IRSAM Réunion à une grève illimitée à compter du lundi 16 Août 2021 à partir de 6h00.



La mobilisation aura lieu devant le CGAIR / CAMPS Nord au 9 rue de Jacob de Cordemoy (Ste Clotilde) à partir de 10h.



Nos revendications :



- Le retrait de l’obligation vaccinale et du PASS Sanitaire pour exercer nos métiers

- La non-application de la suspension des contrats de travail et de la rémunération des personnels qui entrainera une perte de la qualité de l’accompagnement de nos bénéficiaires

- Le respect des libertés individuelles et du libre choix concernant la vaccination

- Non à la stigmatisation des personnels non vaccinés

- L’attribution des 183€ du Ségur pour tous