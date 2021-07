Pass sanitaire au bar et au restaurant dès le mois prochain

centres commerciaux

Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de culture et de loisirs. Pour tous les Français de plus de 12 ans, il faudra avoir été vacciné ou avoir présenté un test négatif récent pour se rendre à un spectacle.Le pass sanitaire s'appliquera dans les bars, restaurants,, hôpitaux, maisons de retraites, établissements médico-sociaux, avions, trains et cars pour les longs trajets qu'ils soient clients ou travailleurs.