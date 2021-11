A la Une . Pass sanitaire : Voici pour qui la 3e dose devient obligatoire

Emmanuel Macron s'est exprimé mardi soir et a annoncé que le Pass sanitaire sera invalidé sans troisième dose avant la fin de l'année pour certains publics. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 9 Novembre 2021 à 21:46





"À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre Pass sanitaire", Le président de la République a rappelé l'importance de la troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans et les personnes les plus fragiles. Il a ensuite expliqué qu'il fallait accélérer la campagne lancée."À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre Pass sanitaire", a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution diffusée mardi soir