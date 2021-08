Pass sanitaire : Voici comment les contrôles seront faits

L'extension du Pass sanitaire entre en vigueur à La Réunion à partir de ce mardi 10 août. Les restaurants, bars et salles de sport pourront à nouveau accueillir des clients en intérieur et en extérieur. Il ne faut pas oublier que se rendre dans ces établissements ne constitue pas un motif impérieux. Ainsi le couvre-feu à 18 heures et les règles de confinement s'appliquent toujours.



Le Pass sanitaire à contrôler



Les jauges limites d'accueil ne seront elles plus d'actualité avec ce nouveau dispositif. Les clients devront donc présenter un Pass sanitaire valide. Il y a trois moyens différents d'en obtenir : soit avec un schéma vaccinal complet, avec un test négatif à la Covid de moins de 72h ou un certificat de rétablissement (un test positif à la Covid de plus de 11 jours et de moins de 6 mois).



Les clients pourront présenter leur Pass sanitaire de plusieurs façons. Soit sous format papier, soit en version digitale (en enregistrant le document dans votre téléphone ou en scannant le QR-Code via l'application TousAntiCovid).



Les papiers disposent tous d'un QR-Code que les responsables d'établissements recevant du public pourront alors scanner pour s'assurer que les clients ont un Pass sanitaire valide.



Comment contrôler le Pass sanitaire ?



Plusieurs options s'offrent aux professionnels de la restauration et du monde du sport et du divertissement comme l'installation d'une borne à l'entrée de l'établissement qui permettrait de réaliser les vérifications nécessaires.



Certains restaurateurs évoquent la possibilité de ne permettre d'accéder au menu que via une application qui nécessitera d'entrer les informations liées à son Pass sanitaire.



Et sinon, il y a l'application Tous Anti Covid Vérif déployé par le Gouvernement, qui devrait être l'outil le plus répandu car le plus simple. L'application permet grâce à l'appareil photo d'un smartphone de lire le QR-Code du Pass sanitaire sur un papier ou sur un autre téléphone.