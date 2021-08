A la Une .. Pass sanitaire : Un appel à la grève de salariés de la Fondation Père Favron

Le Syndicat Départemental Action Sociale et Santé Privée Force Ouvrière se mobilise contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Par NP - Publié le Jeudi 5 Août 2021 à 07:37



Leurs revendications s'érigent "face aux injustices générées par la loi sur le PASS Sanitaire et l’obligation vaccinale des soignants".





"Vaccinés/ non vaccinés : même combat", affirme le syndicat. Un appel à la grève à l’attention des salariés de la Fondation Père Favron a été lancé par le Syndicat Départemental Action Sociale et Santé Privée Force Ouvrière pour ce vendredi 6 août.Les grévistes se rassembleront devant la direction générale à Saint-Pierre pour demander "le retrait de l’obligation vaccinale et du PASS Sanitaire pour exercer nos métiers, la non-application de la suspension des contrats de travail et de la rémunération des personnels, le respect des libertés individuelles et du libre choix concernant la vaccination, l’arrêt de la stigmatisation des personnels non vaccinés mais aussi l’attribution des 183 euros du Ségur pour tous"."Vaccinés/ non vaccinés : même combat", affirme le syndicat.