Pass sanitaire : Quels centres commerciaux seront concernés ?

Le projet de loi sur l’extension du pass sanitaire est présenté ce lundi au conseil des ministres. Le ministre de l’Économie va proposer que seuls les centres commerciaux de plus de 20.000m2 soient dans l’obligation de contrôler leurs clients. À La Réunion, trois centres commerciaux sont concernés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 19 Juillet 2021 à 17:19





Ce lundi, Bruno Lemaire, le ministre de l’Économie, doit présenter au conseil des ministres son projet de loi sur l’extension du pass sanitaire. Dans cette proposition, seuls les centres commerciaux d’une superficie à 20.000 mètres carrés seront dans l’obligation de contrôler les pass sanitaires des clients, et ce à partir du mois d’août.



Trois centres commerciaux concernés



Ce seuil est



La pilule va être de nouveau dure à avaler pour les commerçants des galeries commerciales. Après la fermeture de leurs échoppes entre le mois de mars et le 19 mai en raison des mesures sanitaires, certains d'entre eux vont devoir faire à nouveau sans une partie de leur clientèle qui ne pourra pas accéder à leur boutique.

Ce seuil est le même qu'en février dernier lorsque le gouvernement avait fermé les centres commerciaux non alimentaires. À La Réunion, 3 grandes surfaces sont concernées par cette mesure : Duparc Sainte-Marie, le Cap Sacré Cœur au Port et le Grand Est à Sainte-Suzanne.

"Il serait injuste que ceux qui respectent les règles et qui feront contrôler le pass sanitaire à l'entrée de leur établissement soient pénalisés par ceux qui ne respecteraient pas ces règles", a-t-il souligné. "Les sanctions doivent être dissuasives, elles ne doivent pas être excessives. Ce sera aux parlementaires d'en débattre sur la base de la proposition du gouvernement et du projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres. Nous avons toujours indiqué avec clarté que ceux qui ne respectent pas les règles ne seront plus éligibles au fonds de solidarité", a indiqué le ministre de l'Économie.



