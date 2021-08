Pass sanitaire : Olivier Véran accorde des assouplissements

Dès demain, le pass sanitaire entre en vigueur. À deux jours de sa mise en application, Olivier Véran a annoncé des assouplissements dans une interview accordée au Parisien.



Ainsi, la durée de validité d’un test de dépistage négatif passe de 48 à 72h pour accéder aux lieux qui exigeront un pass sanitaire. Il sera également possible d’effectuer des autotests sous la supervision d’un professionnel de santé, en plus des tests antigéniques et PCR.



Le pass sanitaire ne sera pas demandé pour visiter son médecin généraliste. Le ministre de la Santé a précisé que concernant les hôpitaux, "il le sera, mais en aucun cas il ne devra être un frein pour accéder à des soins utiles et urgents".



Concernant les territoires ultramarins, Olivier Véran a indiqué que la situation était "plus qu’inquiétante", en raison d’une faible couverture vaccinale. "Nous allons probablement devoir réquisitionner des soignants de métropole pour sauver des vies. On en est là", a ajouté le ministre.



Mercredi, un conseil de défense doit avoir lieu concernant l’injection d’une troisième dose aux personnes les plus vulnérables.