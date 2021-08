A la Une .

Pass sanitaire : Mobilisation ce mardi devant les grilles de l'ARS

La branche Commerce et Services de la CGTR monte au créneau contre l'application du pass sanitaire dans les entreprises de ces secteurs. A l'appel du syndicat, tous les salariés de ces champs d'activité sont invités ce mardi 31 août à venir manifester devant les grilles de l'ARS. La CGTR Commerce et Services souhaite ainsi dénoncer le sort réservé aux salariés de ces secteurs qualifiés d'indispensables depuis le début de la crise "mais qui risquent de perdre leur emploi à cause du pass sanitaire".

Par NP - Publié le Mardi 31 Août 2021 à 11:00