Pass sanitaire : Manifestation à la Région

Mobilisation de quelques dizaines de Réunionnais ce mercredi matin au Conseil régional. Les opposants du pass sanitaire à La Réunion réclament une prise de position de la Région Réunion sur le sujet.



Les manifestants affirmeraient qu'ils souhaitent obtenir les explications et le positionnement de la Région sur les obligations de vaccination dans certaines entreprises.



Huguette Bello leur a répondu en lisant l'avis de délibération de la Région lors de la dernière assemblée et a rappelé le vote contre le pass sanitaire et pour une plus forte stratégie vaccinale.