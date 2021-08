A la Une . Pass sanitaire : Contrôles de gendarmerie dans les salles de sport

Les forces de l'ordre sont mobilisées dans l'Est de La Réunion afin de vérifier si le Pass sanitaire est bien appliqué là où il est obligatoire. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 09:50





"On a contrôlé une quinzaine de personnes dans une salle de sport ce matin. Tout le monde avait son Pass sanitaire ou un test PCR", explique le capitaine Jean-Bruno Perchicot, commandant en second de la compagnie de Saint-Benoît. "Les contrôles sont effectués régulièrement par chaque brigade concernée dans l'Est. Tout se passe bien, on a contrôlé un débit de boisson et deux salles de sport ce matin. Les gens respectent bien la réglementation", ajoute-t-il. Les gendarmes sont mobilisés pour des contrôles rapides dans les établissements recevant du public depuis l'instauration du Pass sanitaire . Les clients des restaurants, bars ou salles de sport doivent pouvoir justifier d'un schéma vaccinal complet, d'un test PCR négatif de moins de 72h ou d'un certificat de rétablissement.





Isabelle Serre sur place