Pass sanitaire : Allègement par département ?

Une réunion au sommet de l’Etat doit avoir lieu aujourd’hui. Emmanuel Macron rassemble ses ministres pour évoquer différents sujets dont la crise sanitaire liée au coronavirus. Le Gouvernement devrait notamment démarrer les réflexions autour du Pass sanitaire devenu obligatoire sur tout le territoire depuis août.



Les décideurs évoquent depuis quelques jours l’allègement des restrictions qui pourrait se faire département par département. Le porte-parole de l’exécutif a expliqué à BFMTV que des départements au taux d’incidence inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants (seuil national d’alerte) devraient être concernés.



Mais cet indicateur ne pourrait pas être le seul à être pris en compte par le Gouvernement. En effet, le taux de couverture vaccinale ainsi que la pression hospitalière feraient partie des données suivies de très près par les autorités.



Où se situerait La Réunion ?



C’est la question qui nous préoccupe le plus. Les territoires ultra-marins pourraient faire l’objet d’un traitement différent car l’état d’urgence sanitaire y est toujours en vigueur au moins jusqu’au 15 novembre.



La Réunion a un taux d’incidence pour l’instant supérieur au seuil national d’alerte, mais il s’en rapproche de semaine en semaine et s’établit actuellement aux alentours de 75 cas pour 100.000 habitants.



La pression hospitalière est en baisse avec une vingtaine de personnes prises en charge en soins intensifs. Le taux d’occupation en réanimation s’établit donc aux alentours de 20%. C’est moins que la moyenne nationale, mais l’éloignement de La Réunion pourrait jouer en sa défaveur.



Quant à la couverture vaccinale, elle est encore faible sur notre île. Un peu plus de 50% des Réunionnais éligibles ont un schéma vaccinal complet : au niveau national, plus de 70% des Français sont vaccinés.



La Réunion est encore dans le rouge pour au moins 2 des 3 indicateurs qui pourraient entrer en compte pour un possible assouplissement du Pass sanitaire.



Par ailleurs, le préfet s’entretiendra avec les maires de La Réunion pour faire le point sur la crise sanitaire liée au coronavirus. Rien n’indique pour l’instant que le sujet d’un assouplissement du pass sanitaire sera abordé.



Pass sanitaire : assoupi mais prolongé ?



Le Gouvernement a en effet évoqué une évolution du dispositif dans deux sens qui semblent pourtant opposés. En effet, Gabriel Attal, porte-parole de l’exécutif a affirmé qu’un allègement pour les départements où le coronavirus ne circule plus de façon active est envisagé.



Pour autant, le Premier ministre travaille aussi actuellement sur un texte de loi pour prolonger le Pass sanitaire après le mois de novembre. Il pourrait donc s’agir d’une version assouplie pour permettre la reprise de tous les secteurs économiques tout en évitant des grands rassemblements sans contrôle.



Pour être informés de l’évolution de l’épidémie de coronavirus et des différentes annonces du Gouvernement et du préfet, restez connectés sur Zinfos974.