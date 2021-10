La grande Une Pass sanitaire : À compter de vendredi, les autotests ne seront plus valables

À partir de vendredi prochain, les autotests ne pourront plus être utilisés comme une attestation reconnue de pass sanitaire. Par N.P - Publié le Samedi 9 Octobre 2021 à 16:16





Rappelons que le 15 octobre sonnera également la fin du remboursement automatique des tests PCR et antigéniques. Pour obtenir la prise en charge de l'assurance maladie, il faudra désormais être vacciné, muni d'une prescription médicale ou être mineur. Il faudra sinon débourser environ 44 euros pour les tests PCR et environ 22 euros pour les tests antigéniques effectués en laboratoire.



