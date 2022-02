Société Pass Vaccinal : Ce qui change ce 15 février

Ce mardi marque un changement de règles du pass vaccinal. La dose de rappel doit à présent être réalisée 3 mois après la deuxième injection dans un délai de 4 mois. Une infection est dorénavant considérée comme une dose. Par NP - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 06:39

Ce mardi 15 février, les règles qui entourent le pass vaccinal vont de nouveau changer. Cette nouvelle étape est la dernière selon les projections du gouvernement, qui ne donne pas de nouvelle date. Le délai pour le rappel réduit à 4 mois La principale évolution s’établit sur le raccourcissement du délai pour faire sa dose de rappel. Celle-ci devra être effectuée dans les 4 mois qui suivent la deuxième injection, contre 6 mois auparavant. La durée est également de 4 mois pour les personnes ayant été infectées, mais qui n’ont pas leur schéma vaccinal complet. Infection = injection Autre changement annoncé par le ministre de la Santé, une infection après deux injections vaut une 3e dose. Sur BFM TV, Olivier Véran a indiqué que le système immunitaire devait être stimulé trois fois. "Une stimulation peut être une injection de vaccin ou une infection (…) Si vous avez contracté le Covid-19 après votre schéma vaccinal initial, vous n’avez pas besoin de faire de dose de rappel. Votre certificat de rétablissement vous permettra d’avoir un pass vaccinal valide", a-t-il certifié. Les exemptions Les adolescents de 16 et 17 ans n’ont pas l’obligation de faire leur rappel pour conserver leur pass vaccinal, même s’il est fortement recommandé. Concernant les 12-15 ans, ils ne sont pas soumis au pass vaccinal. Dans le cadre du pass sanitaire, ils n’ont pas l’obligation de réaliser leur rappel, même si le rappel leur est ouvert. Sont exemptées également toutes personnes pouvant présenter un certificat de contre-indication médicale.

En résumé : Si j’ai reçu 2 doses de vaccin, je dois faire mon rappel au plus tard 4 mois après ma deuxième injection. Si j’ai eu le Covid-19 et que j’ai reçu ensuite une seule dose de vaccin (Astra Zeneca, Pfizer, Moderna), je dois faire mon rappel au plus tard 4 mois après mon injection. Si j’ai eu le Covid-19 et que j’ai reçu ensuite une seule dose de vaccin (Astra Zeneca, Pfizer, Moderna), je dois faire mon rappel au plus tard 4 mois après mon injection. Si j’ai reçu une dose de vaccin (AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou Janssen) et que j’ai eu le Covid-19 plus de 15 jours après l’injection, je dois faire mon rappel au plus tard 4 mois après mon infection. ​ ​Si j’ai eu le Covid-19 et que j’ai reçu ensuite une dose de Janssen après mon infection, je dois faire mon rappel au plus tard 2 mois après mon injection. Si je ne suis pas encore éligible à la dose de rappel, mon certificat de vaccination de schéma vaccinal initial (monodose ou deux doses) reste valide. Pour savoir quand faire ma dose de rappel : https://monrappelvaccincovid.ameli.fr





Publicité Publicité