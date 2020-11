Pass Bien Être : Appel à partenaires - 2020

Dans le cadre de son Plan de relance Economique et Sociale voté le 15 juillet 2020,le Département a mis en place le, une mesure permettant aux bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) et aux personnes de plus de 60 ans à revenus modestes d'accéder à des activités de sports/loisirs, de culture ou de bien-être dispensées par des professionnels inscrits auprès de la Collectivité.Un appel est donc lancé auprès des professionnels concernés. D’une valeur de 150 €, ce Pass est valable à compter du 1er décembre 2020 et n'entraînera aucun frais de gestion pour les partenaires. Ces derniers se feront directement rembourser par le Département sur une plateforme informatique dédiée (voir convention ci-après)Une fois le formulaire envoyé, un mail vous sera adressé précisant la marche à suivre.Important : à partir du 1er décembre 2020, une plateforme dédiée au dispositif sera disponible. Elle vous permettra, une fois inscrit, de suivre l'état d'avancement de votre dossier. A compter du 1er décembre 2020, les inscriptions par formulaire seront remplacées par une inscription directe sur la plateforme.Pour plus d'informations sur les modalités du Pass Bien-être: