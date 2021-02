A la Une .. Pascaline à présent menacée de se voir retirer son bébé

Séparée de son mari, Pascaline cherche désespérément un logement pour son bébé de trois mois et elle. Elle squatte un logement de la Sodiac à la Montagne en attente d’un logement social. Mais des difficultés administratives bloquent toujours sa situation concernant son divorce. Malheureusement, c’est la protection de l’enfance qui menace à présent de placer son enfant. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 10:24 | Lu 9997 fois





Néanmoins, le bailleur social lui a indiqué que rien ne pouvait être fait tant que les démarches du divorce n’étaient pas engagées. Pascaline doit donc enclencher les démarches avec son conjoint. Une source de stress pour elle, qui craint que les papiers n’arrivent pas avant la date butoir. "C’est inadmissible d’avoir à divorcer pour avoir un bail" s’agace-t-elle. La jeune femme craint de se retrouver à la rue, faute à une procédure administrative qui serait trop longue.



Surtout, Pascaline a une crainte : se faire retirer sa fille. Hier, la protection de l'enfance s'est rendue là où elle loge, sur dénonciation, pour lui signifier que la situation n'était pas favorable à l'enfant. "Ils m'ont dit qu'avec le risque que les forces de l'ordre débarquent pour me chasser, la situation était dangereuse pour le bébé" craint-elle. L'agent de la Protection Maternelle et Infantile lui a donc indiqué que son bébé pouvait lui être retiré et placé en foyer si sa situation ne trouvait pas d'issue favorable prochainement. Une d'angoisse supplémentaire pour la mère de famille.



