A la Une . Pascal de Izaguirre veut "faire de Corsair LA compagnie des Outre-mer"

Un plan de sauvetage de la compagnie Corsair est sur les rails. Le plan de financement à 297 millions d'euros auquel prennent part l'Etat à hauteur de 141 millions d'euros, l'actionnaire actuel le groupe TUI pour 126 millions d'euros et des repreneurs qui apportent 30 millions d'euros en cash, sera validé le 1er décembre par le tribunal de commerce de Créteil. Après l'annonce de l'engagement de l'Etat, la compagnie communique à son tour : Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 à 18:39 | Lu 369 fois

L’Etat vole au secours de la compagnie Corsair avec un consortium d’investisseurs antillais

La finalisation de l’opération devrait intervenir d’ici la fin de l’année après homologation du Tribunal de commerce de Créteil. Cet accord, qui prévoit une contribution financière globale de près de 300 millions d’euros, devrait permettre à Corsair, dans le contexte de crise inédite que traverse le secteur du transport aérien, de se restructurer et se développer en mettant en œuvre un projet stratégique ambitieux, en ligne avec son positionnement d’acteur majeur des dessertes des Outre-mer.



L’Etat confirme ainsi sa volonté de soutenir le transport aérien français, de préserver l’emploi dans un secteur particulièrement affecté par la crise et de maintenir un nombre suffisant d’acteurs sur les dessertes des Outre-mer.



Dans le cadre de cette opération, Intro Aviation et le groupe TUI cèderont la totalité de leur participation dans le capital de Corsair.



Le consortium d’investisseurs, qui devient actionnaire à 100%, va jouer un rôle déterminant dans le succès de Corsair.



A l’initiative de deux entrepreneurs, Eric Kourry et Patrick Vial-Collet, un consortium s’est rapidement constitué, réunissant des entrepreneurs notamment des secteurs du tourisme et de l’hôtellerie, basés aux Antilles, à La Réunion et en Guyane, ainsi que des collectivités territoriales.



Pleinement conscient du rôle essentiel du transport aérien pour le développement économique et touristique des départements et régions d’Outre-mer (DROM), le consortium se porte acquéreur de la totalité du capital de Corsair afin de l’accompagner dans un projet de restructuration et de développement, et permettre ainsi le maintien d’un nombre suffisant d’acteurs sur les dessertes des DROM.



Grâce à l’empreinte locale très forte de ses membres, le consortium va contribuer à renforcer très rapidement la position de Corsair sur les marchés domiens. En effet, d’importantes synergies en appui du développement de la compagnie pourraient être mises en œuvre, avec notamment des apports de business additionnel.



Corsair a désormais les moyens de traverser la crise et poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique



Les soutiens financiers prévus dans le cadre du protocole donnent à Corsair des bases financières solides pour assurer sa pérennité. Avec une contribution financière globale de près de 300 millions d’euros permettant de renforcer les capitaux propres et la trésorerie de la compagnie, Corsair peut poursuivre la gestion de la crise avec confiance, continuer à améliorer son niveau de compétitivité et se préparer pour saisir toutes les opportunités au moment de la reprise.

La démarche de réduction des coûts fixes a déjà permis d’obtenir des résultats très significatifs. La signature de nouveaux accords à durée indéterminée se substituant aux 134 accords et usages préexistants, outre des réductions de coûts, va permettre de simplifier l’exploitation et améliorer la performance. Les partenaires sociaux se sont mobilisés pour faire aboutir dans les meilleurs délais les nouveaux accords dans une démarche responsable et engagée dans un projet d’entreprise pérenne.



Corsair peut désormais poursuivre la mise en œuvre du projet stratégique pour devenir LA compagnie des Outre-mer



Le projet de renouvellement et modernisation de la flotte déjà engagé est confirmé, avec 5 A330-900 NEO commandés ferme. Ainsi, 3 NEO intégreront la flotte en avril, mai et juin 2021. Le 4ième NEO devrait être livré en décembre 2021. Corsair opérera donc une flotte de 9 avions dès décembre 2021. En juin 22, le 5ième NEO remplacera le dernier A330-200 encore présent dans la flotte qui sera alors considérablement rajeunie avec un âge moyen de 5 ans.



Les performances en matière de protection de l’environnement seront très nettement améliorées, grâce à une nouvelle motorisation des NEO qui permet de diminuer les émissions carbonées et les nuisances sonores. Consciente de sa responsabilité sociale et environnementale, Corsair modernise ainsi rapidement sa flotte et contribue à la transition énergétique du transport aérien.



Afin de développer sa position de compagnie des Outre-mer, Corsair va se concentrer sur les dessertes domiennes. Outre le renforcement des dessertes actuelles (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Maurice, Abidjan et Montréal), un élargissement du réseau est prévu avec l'ouverture de nouvelles destinations notamment Mayotte dès le 11 décembre 2020. Pascal de Izaguirre commente : « Je souhaite remercier très sincèrement l'Etat pour son soutien et l'excellente collaboration avec les Ministères concernés - Economie, Finances et de la Relance, Transports et Outre-mer notamment. Je me réjouis de l'arrivée de nouveaux actionnaires qui s'engagent à nos côtés pour assurer la pérennité de Corsair. Il faut également saluer l'engagement de l'ensemble du personnel qui a exprimé, en acceptant des efforts significatifs, une forte adhésion au projet. C'est avec confiance que nous irons présenter et défendre cet accord auprès du tribunal en vue de son homologation début décembre. Nous avons devant nous un projet ambitieux, ainsi que les moyens financiers nécessaires pour le mener à bien et faire de Corsair LA compagnie des Outre-mer ».





