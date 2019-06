Pascal Légitimus, Louis-Denis Elion et Laetitia Milot en tournage sur l'île

France2 tournera une série intitulée "Réunion" sur notre île dans quelques jours. A l'affiche de "Réunion", Pascal Légitimus, qu'on ne présente plus, Loup-Denis Elion, qu'on a vu dans "Scènes de ménage" sur M6, et la belle Laetitia Milot, de "Plus belle la vie". Le tournage durera tout l'hiver austral.



Laetitia Milot incarnera Chloé Rivière, une jeune femme qui apprend que son compagnon a reçu en héritage de son père inconnu un hôtel à La Réunion. Le couple part s'installer sur l'île pour une nouvelle vie avec leur famille recomposée. Ils gèrent l'hôtel avec le demi-frère de Jérémy, Antoine de Bouville, qu'il n'avait jamais rencontré.