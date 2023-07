A la Une . Pascal Chane-Teng : Qui est le nouvel évêque de La Réunion ?

Voici le portrait du nouvel évêque de La Réunion (source : Eglise de La Réunion) : Par La rédaction - Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 à 14:58



Biographie Pascal David Youri Chane-Teng est né le 4 juillet 1971 à Saint-Pierre, La Réunion. Il est prêtre diocésain du diocèse de Saint-Denis de La Réunion.



Il appartient à une famille d’origine chinoise de culture hakka, immigrée dans l’océan Indien à la fin du XIXe siècle et à La Réunion en 1923. Famille originaire de la province Sud du Guangdong (Canton), de la région de Meizhou 梅州. C’est pourquoi il possède aussi un nom et un prénom chinois utilisés seulement dans la famille et en Chine : 曾慶輝 Zēng qìng huì 

Le nom d’origine est Zēng 曾 qui a été francisé en « Chane-Teng. »



La famille de La Réunion entretient encore des liens réguliers avec son village d’origine.



Ses parents sont retraités : Anselme Chane-Teng, assistant-comptable, et Constante Marie Claire Wong-Hée-Kam, enseignante en SEGPA à Trois-Mares, Le Tampon. Le père Pascal a une sœur : Laurence, mariée et mère de famille.



Études civiles



Ecole primaire, collège et lycée au Tampon, La Réunion 1989 : Baccalauréat littéraire

1989-1994 : deux maîtrises : en droit général (Aix-en-Provence) et en droit privé (Clermont-Ferrand)

1994-1995 : début de spécialisation en droit des affaires (Clermont-Ferrand)

1996-1997 : obtention de la licence en histoire de l’art (Clermont-Ferrand) après intégration directement en 3e année grâce aux équivalences obtenues par les diplômes en droit.

Il a fréquenté de l’aumônerie des étudiants et membre de la chorale grégorienne de la cathédrale de Clermont, qui ont contribué toutes deux à sa vocation. Parcours vocationnel 1997-1998 : Propédeutique à Saint-Denis de La Réunion

1998-2000 : 1er cycle de séminaire à Saint-Denis de La Réunion

2000-2003 : 2d cycle de séminaire à Bayonne (France)

2003-2004 : Diacre à Biarritz (France)

15 août 2004 : Ordination presbytérale au Tampon, La Réunion Parcours de prêtre 2004-2007 : Vicaire à la paroisse de Saint-Benoît, La Réunion

2007-2008 : Membre de l’équipe des formateurs au séminaire Notre-Dame de la Trinité à Beau-Bassin, île Maurice

2008-2010 : Diplôme universitaire (DU) à l’Institut des études interdisciplinaires sur les religions et les cultures (ISIRC), université Gregoriana, Rome

2010-2012 : Licence canonique en missiologie, université Urbaniana, Rome

2012-2013 : Administrateur de la paroisse Saint-François d’Assise, le Tampon, La Réunion

2013-2017 : Curé de la paroisse Notre-Dame de la Délivrance, Saint-Denis, La Réunion

2017-2023 : Curé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption, Sainte Marie, La Réunion, où est inhumé le Bienheureux frère Scubilion Autres responsabilités Vicaire général

Secrétaire du conseil presbytéral

Président du Syndicat ecclésiastique (gestion d’une partie du patrimoine du diocèse qui n’appartient pas à l’Association diocésaine ; vie des prêtres)

Membre de la Commission de Théologie et de Pastorale de la Conférence épiscopale d’océan Indien (CEDOI)

Membre du Groupe de Dialogue interreligieux (GDIR) de La Réunion

Accompagnateur d’une équipe d’Action catholique (Miamsi)

Membre de la Commission pour la pastorale de l’Enseignement catholique (mission terminée)

Membre d’une équipe de prêtres qui se réunit autour de la spiritualité de Saint François de Sales

Coordinateur des messes pour le Nouvel An chinois et des messes pour les ancêtres d’origine chinoise

