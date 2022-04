A la Une . Pascal Aboukir placé à l'isolement après avoir publié une vidéo en direct de sa cellule

En direct de sa cellule de la prison de St-Pierre, Pascal Aboukir détenu provisoirement dans une affaire d'enlèvement et d'extorsion présumés a réussi à publier une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il affirme avoir fait l'objet de corruption. Une enquête pour outrage est ouverte par le parquet du sud. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 11:16



A Domenjod et surtout à St-Pierre, les colis contenant toutes sortes d'objet, dont des téléphones portables, parviennent jusque dans les cellules des détenus. A St-Pierre, les paquets arrivent d'autant plus facilement que lorsqu'ils sont projetés, ils tombent directement dans la cour de promenade. Dans le chef-lieu, les drones ont remplacé les personnes physiques depuis quelques temps, un phénomène déjà largement répandu en métropole.



Une enquête a été ouverte par le parquet de St-Pierre pour outrage et détention d'un téléphone en prison. Immédiatement après la diffusion des images, Pascal Aboukir, 43 ans, a été transféré à la maison d'arrêt de Domenjod. Il a été placé à l'isolement.



On se souvient que le quadragénaire est inquiété dans une affaire d'enlèvement et d'extorsion au sein d'un rond de cartes de St-André. Des faits présumés qui se seraient déroulés en août 2021 et que le mis en cause, dont le casier judiciaire porte plus de 20 mentions, réfute.