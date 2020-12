Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Pas une année ne passe sans "nout’ FÈT KAF" !



3 temps forts pour le 20 désanm

La fête du « 20 désanm », prendra part sous une version revisitée du 18 décembre jusqu’au 22 janvier 2021. En effet, un temps fort pour la recueillement avec la cérémonie commémorative le dimanche 20 décembre au Cimetière des Esclaves à 10h. Un temps solennel qui sera retransmis en direct live sur notre

Ces festivités proposeront également un temps pour la valorisation avec un “vavangaz dann’ somin à vélo”. Des visites patrimoniales proposées au public ponctuées de prestations musicales, de fonkèr, de démonstrations de moringue. Fêter la liberté, c’est aussi mettre en lumière ” les femmes et le marronnage” avec Prosper ÈVE dans une reconstitution d’une scène de vie lontan au Chemin Pavé – Bellemène.

Dans le cadre des festivités du 20 Désanm, une conférence-débat, dédiée à Sudel-FUMA et organisée à la salle de conférence du front de mer de Saint-Paul, aura lieu le vendredi 18 décembre autour de la revue en l’honneur de Sudel-FUMA intitulé « Paroles d’esclaves. Regards croisés Guadeloupe-Réunion ».

Elle sera animée par le Maître de conférences, Frédéric REGENT et par le Docteur en Histoire, Bruno MAILLARD. Le président d’Historun, Paul CANAGUY, présentera cet ouvrage. Un débat et une séance de dédicaces se tiendront ensuite.

En collaboration avec le Conseil départemental, La ville de Saint-Paul invite également le public à vivre un Kabar Zistoir le samedi 19 décembre avec la projection de films documentaires prévue dés 13h45 au Ciné Cambaie avec:

– “Routes de l’esclavage. Au-delà du désert”

– “Décolonisations. L’apprentissage”

– “Papa Doc, l’Oncle Sam et les tontons macoutes”

Ces projections se prolongeront avec un débat entre le public et un historien.

En raison des conditions sanitaires actuelles, les places sont limitées, il est donc nécessaire de réserver au 0262 34 49 20 pour participer à ces découvertes.

Le 20 désanm, c’est aussi un temps pour la transmission à travers une exposition à l’espace Sudel-Fuma.

Au-delà même des festivités du 20 désanm, la Ville de Saint-Paul invitera le public du 21 décembre 2020 au 22 janvier 2021 à plonger dans nos souvenirs d’antan, vécus pour certains, racontés pour d’autres à travers une exposition intitulée ” Nout Souvnans”.

De la découverte d’objets lontan avec Christian KICHENAPANAÏDOU, à la reconstitution d’une scène de vie lontan présentée par l’association Ti Bwa ou encore sur les traces du Chemin Pavé avec l’association ASCLB* (Association Sportive Culturelle et de loisirs de Bellèmène) à la découverte de l’ALAMBIC et d’autres objets autour de la distillerie avec l’association CIASPCF* (centre d’insertion d’animations sportives et culturelles de la Petite France), et bien d’autres à découvrir… Une prolongation du “20 désanm” qui a pour seul objectif la valorisation et la transmission de notre patrimoine. L’occasion également pour les marmays des centres de loisirs de profiter de cette exposition.

En raison des conditions sanitaires actuelles, le public devra réserver impérativement au 0262 34 49 20.

100%connecté et 100%ouvert au reste du monde pour le 20 desanm

La Ville de Saint-Paul encourage et soutient les actions culturelles inédites et novatrices à l’image de la formule originale du concert connecté gratuit du 20 décembre, ” Rent Dann’ Ron”, en direct live de la Maison Gran Cour.

Ce format, adapté au contexte sanitaire actuel, s’ouvre à tous les Réunionnais d’ici ou d’ailleurs, ainsi qu’au monde entier. Présentée par Aurélie Béton, ce concert sera uniquement en live streaming, comprenez la diffusion en temps réel de cette programmation inédite sur notre page

Le groupe La Fami donnera, à travers le prisme de la danse où les émotions et les pensées sont constamment en mouvement, tout son sens à la Fèt Kaf …

Ce spectacle vivant et interactif, proposera des échanges riches en enseignements autour du 20 décembre avec Céline Ramsamy. La culture s’étendra au patrimoine culturel saint-paulois et proposera aux internautes un saut dans le passé, une immersion dans la Maison Gran Kour avec Marcel TIPVEAU. L’art culinaire n’est pas en reste. La cuisine locale fera la part belle aux zerbaz péi dann’ marmite. Plus de deux heures de programmation qui transcenderont la culture réunionnaise à l’occasion de la Fèt Kaf !

Un programme réadapté certes, mais qui réaffirme une volonté, celle de ne pas passer cette année sans « nout’ 20 désanm », Bon fèt kaf zot tout’…

Découvrez la programmation ci-dessous :









