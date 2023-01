A la Une .. Pas opéré à temps après une double fracture, Ryad, 15 ans, risque l'amputation

Une errance diagnostique pourrait coûter cher à un jeune de 15 ans à la jambe doublement fracturée. La fracture de Ryad s'est en effet gravement infectée et l'amputation n'est désormais pas exclue. Par P.J - Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 à 08:01

La mésaventure du jeune Ryad et sa mère commence le soir du 31 décembre lorsqu’ils se présentent dans la polyclinique de Bezannes, petite commune située près de Reims. Ryad souffre d'une double-fracture de la jambe gauche. Or, il est autorisé à repartir avec « un simple plâtre provisoire et des antidouleurs », rapporte BFM TV.



Toutefois, les médecins demandent à ce que Ryad reste à jeun afin d'être opéré le lendemain. « Sauf que le lendemain matin, pas d'appel, rien », s’insurge Nadia au micro de BFMTV. Cette dernière va plus loin en soutenant :« Je les rappelle et on me dit qu'il n'y a personne à ce nom-là et qu'a priori, il n'y a pas de bloc de prévu ».



Entre-temps, l'état de la jambe de Ryad semble se dégrader et Nadia décide de l'emmener en urgence dans un autre hôpital, au CHU de Reims. C'est là que les médecins constatent que la situation est plus grave que prévu. En ouvrant le plâtre du jeune homme, des cloques, du pus et du sang sont constatés. La fracture de Ryad s'est en effet gravement infectée. .



« Qu'est-ce que vous n'avez pas pris le temps de faire ? Ou la peine de faire ? », « D'accord, il n'y a pas de médecins, d'accord c'est le jour de l'An, mais au moins dites-moi », s’insurge la mère.



Contactée par BFM TV, la direction de la polyclinique de Bezannes n’a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Pour l'heure, le jeune homme est dans un état stable.