<<< RETOUR La Réunion Positive

Pas le Bac ? En recherche d’emploi ? Inscris-toi en formation !

INSCRIS TOI EN FORMATION ET VISE L’EMPLOI

La Région Réunion propose, dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences, plus de 4 000 nouvelles places de formations afin de développer les compétences des jeunes et des demandeurs d’emploi et les accompagner vers une insertion professionnelle.

L’objectif : se former, acquérir des compétences pour accéder à l’emploi.



Il s’agit de permettre un accompagnement plus soutenu dans les projets d’évolution professionnelle. Des mesures sont prévues pour favoriser les parcours « sur mesure » de formation vers l’emploi, combinant la consolidation des savoirs de base, un diagnostic des compétences numériques, une orientation ciblée en lien avec l’évolution et les besoins des entreprises et un accompagnement visant une insertion professionnelle.

Pour qui ? Les formations s’adressent à toute personne en recherche d’emploi d’au moins 16 ans et non titulaire du Baccalauréat (niveau bac maximum). Quelles sont les formations ? Les différentes formations visent à l’acquisition de compétences et savoirs de base en vue d’un accès à l’emploi à court terme ou d’une poursuite vers une formation diplômante ou qualifiante.

Les formations peuvent être rémunérées. Les dossiers sont examinés en fonction de la situation de chaque personne (RSA, bénéficiaire de l’aide de retour à l’emploi…).



Consulter la liste des formations



Les thématiques concernées sont les suivantes :



acquisition des savoirs de base et remobilisation (ateliers compétences clés, redynamisation sociale, remise à niveau…)

aide à l’ élaboration de projet (secteurs agroalimentaire, agricole ou sport…)

développement de la ruralité (Cap vers les savoirs-handicap mental, session prépa mobilité …)

artisanat (digitalisation de l’entreprise, sensibilisation aux risques liés à l’amiante…)

culture (pic musique, pic son, tremplin du VFX- cinéma …)

social (savoirs socles métiers d’auxiliaires…)

commerce, services et tourisme (réceptionniste/agent d’accueil, digital user…)



Comment obtenir des informations ou s’inscrire en formation ? Tu as entre 16 et 30 ans :



Contacte la Mission Locale près de chez toi :

Mission Locale Est : 0262 50 20 13

Mission Locale Nord : 0262 53 07 00

Mission Locale Ouest : 0262 45 39 60

Mission Locale Sud : pour les communes de Saint-Pierre et Entre deux : 0 262 25 77 20

pour Tampon : 0 262 27 04 63

pour Saint-Louis, les Avirons, Etang-Salé, Cilaos : 0 262 26 28 29

pour Saint-Joseph, Saint-Philippe, Petite-Ile : 0 262 56 57 42 Tu as plus de 30 ans :



Contacte l’agence Pôle Emploi au 3949 pour obtenir toutes les informations. Il s’agit de permettre un accompagnement plus soutenu dans les projets d’évolution professionnelle. Des mesures sont prévues pour favoriser les parcours « sur mesure » de formation vers l’emploi, combinant la consolidation des savoirs de base, un diagnostic des compétences numériques, une orientation ciblée en lien avec l’évolution et les besoins des entreprises et un accompagnement visant une insertion professionnelle.Les formations s’adressent à toute personne en recherche d’emploi d’au moins 16 ans et non titulaire du Baccalauréat (niveau bac maximum).Les différentes formations visent à l’acquisition de compétences et savoirs de base en vue d’un accès à l’emploi à court terme ou d’une poursuite vers une formation diplômante ou qualifiante.Les formations peuvent être rémunérées. Les dossiers sont examinés en fonction de la situation de chaque personne (RSA, bénéficiaire de l’aide de retour à l’emploi…).Les thématiques concernées sont les suivantes :acquisition des savoirs de base et remobilisation (ateliers compétences clés, redynamisation sociale, remise à niveau…)aide à l’ élaboration de projet (secteurs agroalimentaire, agricole ou sport…)développement de la ruralité (Cap vers les savoirs-handicap mental, session prépa mobilité …)artisanat (digitalisation de l’entreprise, sensibilisation aux risques liés à l’amiante…)culture (pic musique, pic son, tremplin du VFX- cinéma …)social (savoirs socles métiers d’auxiliaires…)commerce, services et tourisme (réceptionniste/agent d’accueil, digital user…)Contacte la Mission Locale près de chez toi :Mission Locale Est : 0262 50 20 13Mission Locale Nord : 0262 53 07 00Mission Locale Ouest : 0262 45 39 60Mission Locale Sud :Contacte l’agence Pôle Emploi au 3949 pour obtenir toutes les informations. La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Prévenir le diabète dans les Hauts Inauguration du 1er salon du BTP