Pas encore investi par LREM, Stéphane Randrianarivelo se lance seul dans la bataille des municipales

ncien directeur de cabinet de Vanessa Miranville,

Stéphane Randrianarivelo a annoncé sa candidature aux élections municipales sur la ville de la Possession. Celui qui est un fervent défenseur de la politique de Macron s'est lancé sous sa propre étiquette, PNF (pour Possession Nout Fierté), dans l'espoir sans doute d'obtenir ensuite l'investiture en marche."La Possession se développe certes, mais avec des lacunes. Notamment une jeunesse qui s’imagine sans avenir, une insécurité grandissante...", indique l'aqui dit porter "un projet d’accompagnement pour les plus fragiles, un plan d’innovation numérique pour nos jeunes et nos entrepreneurs, ou encore de la cohésion sociale pour plus de solidarité".Son programme repose sur 5 axes, en commençant par le numérique. Le trentenaire promet en effet de faire de La Possession "un hub numérique de l’Ouest". Deuxième axe, la proximité, avec une "démocratie délibérative" et la mise en place de référents pour chaque rue. Pour ce qui est de la santé, il annonce "un parcours de soins plus complet", et la "cantine à 1 euro pour tous les enfants, avec des repas plus sains, toujours plus équilibrés".En termes de sécurité, le candidat veut instaurer la vidéo-surveillance sur tous les lieux sensibles. L’errance animale s’inscrit aussi dans le projet, avec la mise en place d'"une caravane itinérante pour changer les comportements et apprendre les bons réflexes face à un animal abandonné". Enfin, dernier axe, la propreté : il promet des camions pour nettoyer la ville ainsi qu'un vaste de plan de lutte et de sensibilisation, notamment à destination des plus jeunes.Dans cette bataille, celui qui avait récolté 7,49% aux dernières législatives (sous l'étiquette Modem) devra faire face à la maire sortante Vanessa Miranville , mais aussi à l'opposant Philippe Robert, soutenu par le PLR et le PCR Anne-Flore Devaux, soutenue par Didier Robert , et la liste Alternative citoyenne composée d'Érick Fontaine et de gilets jaunes. Reste à voir s'il obtient le soutien du parti présidentiel.