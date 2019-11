Météo Pas de vent avant samedi, la saison cyclonique pourrait débuter au Nord-Est de Mada dans quelques jours

Prévisions pour la nuit du 27 au 28 Novembre



➡️ les chaussées s'assèchent en soirée ce qui annonce une nuit calme.



🎏 La nuit est pratiquement déventée.



🌊 La mer est peu agitée dans l'ensemble.



🌡️ La douceur dans les hauts persiste.



Prévisions pour le jeudi 28 Novembre



Températures toujours au dessus des normales. Bonnes averses l'après-midi dans les hauts qui peuvent déborder sur le littoral.



➡️ Le début de matinée est lumineux. Après 7heures la chaleur est manifeste sur le littoral.

La masse d'air reste finalement suffisamment instable pour favoriser d'assez belles formations nuageuses sur les pentes et l'intérieur dès le milieu de la matinée.



➡️ L'après-midi compose avec les averses estivales dans les hauts. Ces précipitations peuvent être localement modérées ou même assez soutenues sur une courte durée.

Le gris avance au fil des heures vers la côte peut finir par mouiller par places.



🎏Les vents sont encore aux abonnés absents avant un changement ce weekend. Quelques brises plus hardies que les autres sont bienvenues sur les plages par exemple.



🌊La mer est favorable restant peu agitée dans l'ensemble. Comme annoncé une houle australe se met en place en fin de journée sur les côtes Ouest et Sud.

Température du lagon: entre 26° et 27°.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h29 le 28 -- Coucher du soleil : 18h42 le 28



🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot : 1011.9 hectoPascals. ➡️est lumineux. Après 7heures la chaleur est manifeste sur le littoral.La masse d'air reste finalement suffisamment instable pour favoriser d'assez belles formations nuageuses sur les pentes et l'intérieur dès le milieu de la matinée.➡️compose avec les averses estivales dans les hauts. Ces précipitations peuvent être localement modérées ou même assez soutenues sur une courte durée.Le gris avance au fil des heures vers la côte peut finir par mouiller par places.sont encore aux abonnés absents avant un changement ce weekend. Quelques brises plus hardies que les autres sont bienvenues sur les plages par exemple.est favorable restant peu agitée dans l'ensemble. Comme annoncé une houle australe se met en place en fin de journée sur les côtes Ouest et Sud.Température du lagon: entre 26° et 27°.D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h29 le 28 --18h42 le 28🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot :

Températures aujourd'hui dans les stations de METEO FRANCE



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de Meteor OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 30/31 Le Port 30 Saint Paul 29/30 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 32 Saint-Louis 30/31 Saint Pierre 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30/31 Saint Benoit 29 Saint André 30/31 Volcan 20 Maïdo 19 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 26 Salazie 26

Analyse de la situation de surface cet après-midi



Cliquez pour animer l'image sur tablette et ordi



Tendances pour le vendredi 29 Novembre Un peu de houle sur les côtes Ouest et Sud.



➡️ La journée s'annonce classique en période estivale. Le soleil matinal cède du terrain en milieu de matinée et rend les armes dans les hauts en milieu de journée. Des averses agrémentent l'après-midi par endroits plus probablement sur les pentes de la moitié Nord.



🎏 Le vent reste discret. Ce n'est que samedi qu'il fait un retour apprécié.



🌊 La mer est agitée sur les côtes Ouest et Sud où la houle australe atteint une hauteur maximale moyenne de 2m. PATRICK HOAREAU Lu 154 fois







Dans la même rubrique : < > Quelques bons grains dans les hauts l'après-midi Encore des averses mardi après-midi mais pas pour tout le monde