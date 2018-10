Pas de transports scolaires pour les écoles primaires et maternelles à La Possession, Le Port, Saint-Paul et Saint-Leu

Le TCO informe les parents qu’en raison du mouvement de grève nationale prévu pour ce mardi 9 octobre 2018, il n’y aura pas de transports scolaires pour les écoles primaires et maternelles des communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul et Saint-Leu.



Pour Trois-Bassins, les élèves de maternelle et de primaire seront transportés normalement, de même que les collégiens et les lycéens de toutes les communes de l’Ouest.



Toutefois, les parents d’élèves sont invités à contacter les établissements pour connaître les conditions d’accueil des élèves.