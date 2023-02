Pas de transport scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires de la CIVIS

En raison du mouvement de grève nationale et l’absence de service minimum d’accueil le jeudi 16 février 2023 dans les écoles, la CIVIS informe l’ensemble de ses administrés que les services de transport scolaire ne pourront être assurés sur les 6 communes membres : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons pour les écoles du premier degré (maternelles et élémentaires). Pour les collèges et lycées, les services de transport scolaire sont maintenus. Les parents des élèves concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions pour pallier ces désagréments.



Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert des Transports au 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe).



