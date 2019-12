Pas de transport scolaire à Saint-Paul ce mardi 17 décembre pour les écoles du premier degré

Les parents d’élèves de Saint-Paul sont informés que les transports scolaires ne fonctionneront pas ce mardi 17 décembre 2019 pour les écoles du premier degré (maternelles, élémentaires et primaires).



Les transports scolaires pour les collèges et les lycées fonctionneront aux horaires habituels.



Il est demandé aux familles concernées de prendre leurs dispositions.



Le TCO vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre compréhension.