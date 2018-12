"Pas de transition écologique sans justice sociale": Attac Réunion mobilisée ce samedi

Dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes et des marches pour le climat, Attac Réunion se mobilise ce samedi. L’association pour la taxation des transactions financières et pour l' Action Citoyenne organise ainsi devant l’agence Crédit Agricole de St-Paul "une action de désobéissance civile", afin d’"affirmer que la nécessaire transition écologique ne peut se faire sans justice sociale et justice fiscale".



"De récents rapports d’Oxfam1 et des Amis de la Terre2 montrent que depuis la COP21 les banques ont réduit leurs financements des énergies renouvelables et ont augmenté les financements des énergies fossiles ! Attac demande au gouvernement de contraindre les banques à adopter des financements responsables".



En se postant devant cette agence, Attac entend en particulier dénoncer l’utilisation qui est faite par le Crédit agricole, la BNP Paribas, et la Société générale de l’épargne du livret de développement durable et solidaire (LDDS) dont "80 % de l’épargne collecté est fléchée vers le financement des PME, qu’elles aient des activités soutenables ou pas".



L’association met également en cause la responsabilité des banques, "un rouage essentiel de la fraude fiscale".