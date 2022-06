Pas de temps à perdre, les députés péi s'envolent vers Paris

Ce lundi matin, les sept députés ont reçu à leur domicile des mains d’un fonctionnaire de la préfecture un courrier estampillé Assemblée nationale. La première preuve de la concrétisation de leur destin national. Alors que les députés réélus connaissent le protocole, les novices découvrent. C’est le cas d’Emeline K/Bidi.



"J’ai reçu une lettre de l’Assemblée nationale portée par les services de la préfecture et qui est venue m'informer des différentes obligations qui m'attendent dans la semaine", raconte la toute nouvelle députée de la 4ème circonscription.



Les députés prennent leurs marques, aidés en cela par l’expérience des Huguette Bello et Patrick Lebreton qui ont siégé respectivement durant cinq et deux législatures.



"Mon vol vers Paris se fera très probablement mardi soir", précise Emeline K/Bidi qui sera d’attaque dès mercredi matin où "on doit participer à une réunion avec l’ensemble des députés."



Les élus ultra-marins sont d'ores et déjà devancés dès ce lundi par certains collègues métropolitains qui, à peine élus hier soir, pouvaient déjà être accueillis au Palais Bourbon à partir de ce lundi à 11h.



C’est dans ce haut-lieu de pouvoir que leur sera remise leur mallette contenant l’écharpe tricolore, une cocarde et le règlement de l’Assemblée nationale. Ils devront ensuite se plier à la traditionnelle prise de leurs photos officielles.



Elus dimanche soir, leur mandat ne démarrera toutefois officiellement que ce mercredi 22 juin.