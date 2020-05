La grande Une Pas de surmortalité à La Réunion, mais plus de décès à domicile Si la surmortalité est en légère baisse par rapport aux années passées, le nombre de décès à domicile est en hausse. Le nombre de séniors décédés reste quant à lui stable. Par Marine Abat - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 11:23 | Lu 1777 fois





L'analyse des données concernant La Réunion pour la période du 1er mars au 26 avril 2020 ne fait pas état de surmortalité par rapport à 2018 et 2019. Au contraire même, le nombre de décès survenus est en légère baisse. "Les circonstances actuelles, où se conjuguent pandémie du Covid-19 et épidémie de dengue, n’entraînent donc pas de surmortalité sur l’île sur la période considérée", indique l'Insee. Ce sont en effet 729 décès qui sont survenus à La Réunion sur la période, soit - 4 % par rapport à 2019 et - 9 % par rapport à 2018. Alors que des questionnements sur des décès liés au Covid-19 mais non-comptabilisés émergent, l'Insee apporte quelques éclaircissements avec une analyse succincte du nombre de morts dans le département. Les statistiques diffusées sont "provisoires et à ce stade, il n’est pas encore possible de dresser de statistiques sur les causes de mortalité", prévient tout de même l'institut de sondage.L'analyse des données concernant La Réunion pour la période du 1er mars au 26 avril 2020 ne fait pas état de surmortalité par rapport à 2018 et 2019. Au contraire même, le nombre de décès survenus est en légère baisse. "Les circonstances actuelles, où se conjuguent pandémie du Covid-19 et épidémie de dengue, n’entraînent donc pas de surmortalité sur l’île sur la période considérée", indique l'Insee. Ce sont en effet 729 décès qui sont survenus à La Réunion sur la période, soit - 4 % par rapport à 2019 et - 9 % par rapport à 2018.

Moins de décès à l'hôpital, plus à domicile



"Cependant, le lieu et donc les circonstances des décès sont un peu différents des années précédentes", est-il précisé. Car le nombre de décès survenus à domicile a augmenté, avec 45 décès de plus, soit + 14 % par rapport à 2019 et (+1 % par rapport à 2018).



Et a contrario, les décès enregistrés à l’hôpital et dans les cliniques se sont nettement réduits (53 décès de moins qu’en 2019 y sont survenus entre le 1er mars et le 20 avril 2020, soit -15 %).

Le nombre de séniors décédés reste stable



Sur la période, 537 seniors de 65 ans ou plus sont décédés à La Réunion, soit autant que l’an passé (on remarque une hausse pour les 65 à 74 ans et une baisse pour les plus de 75 ans).



Pour les moins de 50 ans, ce nombre a reculé de 26 %. "Il y a eu moins d’activités à risques du fait du confinement entraînent notamment moins d’accidents, notamment routiers", analyse l'institut.

Enfin, il ressort des données que davantage de femmes sont décédées en mars-avril 2020 que les années précédentes (+ 9 % par rapport à 2019) et moins d’hommes (-15 %, surtout aux âges jeunes du fait de la baisse des accidents).



