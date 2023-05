A la Une . Pas de supercompagnie pour l'Outre-Mer, le PDG de Corsair pointe du doigt La Réunion

Pascal de Izaguirre revient dans L'Echo Touristique sur la rumeur de pourparlers pour la création d'une consortium des compagnies aériennes pour desservir les territoires de l'Outre-Mer. Il explique que ce projet n'existe pas et pointe du doigt notamment les "autorités politiques réunionnaises" qui ont choisi "la voie de l'indépendance pour Air Austral". Par La rédaction - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 19:25





L'Echo Touristique qu'un projet de supercompagnie pour les Outre-Mer n'est pas dans les cartons. Le PDG de Corsair explique qu'il avait voulu indiquer au Monde sa position, la même depuis plusieurs années, sur le marché aérien dans les Outre-Mer. "Une consolidation est inévitable", déclare celui qui milite pour un rapprochement entre les compagnies aériennes qui desservent les territoires ultra-marins.Mais il assure qu'un projet n'est pas lancé et déplore que les acteurs du secteur n'y soient pas favorables : "Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour un projet de consolidation sur le marché français. Point final. D'ailleurs, les autorités politiques réunionnaises ont privilégié la voie de l'indépendance pour Air Austral", lance-t-il dans L'Echo Touristique.