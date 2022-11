Pas de sortie de crise en vue à Réunilab

Ils avaient fait le déplacement jusqu'à l'ARS pour tenter d'obtenir sa médiation, sans succès. Les grévistes de Réunilab continuent leur mouvement pour le versement d'une prime de partage de valeur. "On refuse d'augmenter l'enveloppe, et en plus on propose une prime chargée, alors qu'elle pourrait être nette. Cela représente environ 2000€. Mais ce sont les consignes du groupe à Paris", explique Mickael Legros, délégué CFDT à Réunilab.



Pour les grévistes, ces revendications sont légitimes aux vues des résultats exceptionnels du groupe depuis deux ans.



Pour rappel, le groupe Réunilab rassemble près de 29 laboratoires de biologie médicale sur toute l'île. Près de 200 salariés suivent actuellement ce mouvement de grève.