Pas de solution pérenne pour une vingtaine de familles de La Marina

La SIDR assurait en décembre dernier le relogement d’urgence d’une centaine de familles de La Marina et la reprise de leur ancien logement pour 30 familles de l’immeuble.



Sur les 108 familles impactées, 88 ménages ont été relogés hors du site de La Marina. Au 22 avril dernier, ce sont 72 d’entre eux qui ont pu être relogés définitivement. Les 16 autres sont toujours dans des logements temporaires.



La principale difficulté est de trouver des logements adéquats au schéma des foyers, en particulier “des types 4 et types 5”, qui correspondent aux attentes, avance la SIDR.



“Nous avons fait des propositions quasiment à tous ces ménages, et faisons face à d'importants refus de la part de certaines familles”, regrette Thierry Ouillon, directeur de la SIDR. Il déplore avoir essuyé jusqu’à cinq refus chez certains anciens locataires de La Marina, et ce “malgré le fait que les logements qui leur sont proposés soient conformes à leur composition familiale et au lieu où ils souhaitent vivre”.



Il poursuit : “Les personnes qui étaient logées à La Marina dans des grands logements, on leur propose, pour certaines d’entre elles, de revenir à La Marina. Malheureusement, et on peut le comprendre, le traumatisme est tel qu'ils ne le souhaitent pas”.