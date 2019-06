A la Une .. Pas de répit pour les rafales, pic de houle ce matin

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html





2019 JUIN 11 06H05 REUNION



Bonjour la Réunion!



graphique: le modèle montre les vagues de l'ordre de 4mètres transitant au sud de la REUNION avec un pic ce matin. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES:

1: pas de répit pour l'alizé aujourd'hui alors que la houle atteint son pic dans la matinée.

Les rafales on bercé notre sommeil et ne nous fausseront pas compagnie. A 6heures Météo France relevait 75km/h à Saint Benoît et à Piton Sainte Rose.

Les pointes pourront approcher voire dépasser les 80km/h sur ces même régions et également entre Saint André et Gillot, entre Saint Pierre et l'Etang Salé et du côté de la Saline.

Le volcan, la Plaine des Cafres et les sommets en général sont ventés mas dans une moindre mesure.



A l'opposé la région au nord de Boucan Canot jusqu'à la Possession reste abritée par le relief.



La haute mer est particulièrement houleuse avec des vagues de l'ordre de 4mètres transitant au sud de notre île ce matin.

Les sorties en mer sont vivement déconseillés.



Température du lagon: autour de 26° celsius



2: le ciel reste passagèrement pluvieux sur le sud sauvage. Météo France rapporte à 5heures 150.8mm en 24heures à Grand Coude. Les hauts du sud sauvage sont toujours aux premières loges pour les pluies d'alizé.

Néanmoins même sur ces régions la tendance est à l'amélioration avec des pluies plus rares et des éclaircies plus larges.

Ce matin le ciel est changeant au volcan et le restera aujourd'hui même si on peut tabler sur une journée plus lumineuse et plus douce que celle d'hier. Météo France relève 4.6° au gîte ce matin à 7heures.



La majorité de l'île bénéficie d'un soleil assez franc ce matin comme au Maïdo où Météo France relève une température de 3.6° ce matin à 7heures.



Cet après midi les nuages se regroupent dans l'intérieur de l'île et sur les pentes de l'ouest et du nord-ouest. Il lâchent quelques averses. Les sommets dominent la couverture nuageuse la plupart du temps.

Les éclaircies résistent sur le littoral sauf sur le sud-est.



Mercredi l'alizé n'abdique pas. Le soleil se montre souvent malgré les averses du matin sur le quart sud-est.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE: le températures sont agréables même si avec le vent la sensation de fraîcheur est réelle dans les hauts si le soleil est caché par les nuages.



SAINT DENIS: Maximum de 26° celsius



LE PORT : Maximum de 28° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28/29° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26/27° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 23/24° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24/25° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26° celsius



VOLCAN: Maximum de 14/15° celsius



MAIDO: Maximum de 15° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 16/17° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19° celsius



CILAOS: Maximum de 21/22° celsius



SALAZIE: Maximum de 22° celsius





Publications récentes:

https://www.meteo974.re/Arabian-Sea-Cyclone-02A-has-formed-forecast-to-intensify-next-48hours_a911.html

https://www.meteo974.re/MAURICE-rafales-de-80km-h-et-des-vagues-de-4m-prevues-Mardi_a910.html

https://www.meteo974.re/MAURICE-vagues-de-5m-dans-la-region-previent-MMS_a909.html

https://www.meteo974.re/REUNION-rafales-de-85km-h-cet-apres-midi-vagues-de-4m-au-sud-de-la-Reunion-la-nuit-prochaine_a908.html



Je vous souhaite un excellent Mardi !



Patrick Hoareau. 2019 JUIN 11 06H05graphique: le modèle montre les vagues de l'ordre de 4mètres transitant au sud deavec un pic ce matin. METEO FRANCETempérature du lagon: autour de 26° celsius2:reste passagèrement pluvieux sur le sud sauvage.. Les hauts du sud sauvage sont toujours aux premières loges pour les pluies d'alizé.Néanmoins même sur ces régions la tendance est à l'amélioration avec des pluies plus rares et des éclaircies plus larges.Ce matin le ciel est changeant au volcan et le restera aujourd'hui même si on peut tabler sur une journée plus lumineuse et plus douce que celle d'hier. Météo France relève 4.6° au gîte ce matin à 7heures.La majorité de l'île bénéficie d'un soleil assez franc ce matin comme au Maïdo où Météo France relève une température de 3.6° ce matin à 7heures.les nuages se regroupent dans l'intérieur de l'île et sur les pentes de l'ouest et du nord-ouest. Il lâchent quelques averses. Les sommets dominent la couverture nuageuse la plupart du temps.Les éclaircies résistent sur le littoral sauf sur le sud-est.Maximum de 26° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 28/29° celsiusMaximum de 26/27° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 23/24° celsiusMaximum de 24/25° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 14/15° celsiusMaximum de 15° celsiusMaximum de 16/17° celsiusMaximum de 19° celsiusMaximum de 21/22° celsiusMaximum de 22° celsiusJe vous souhaite un excellent Mardi !Patrick Hoareau.







PATRICK HOAREAU Lu 535 fois





Dans la même rubrique : < > Jeune éborgné lors des émeutes du Port : Le policier fixé sur son sort ce mardi Maurice: Un requin dévore un dauphin dans une zone fréquentée par les touristes