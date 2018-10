Pas de remaniement du gouvernement avant la fin de la semaine

Le remaniement du gouvernement se fait attendre. Une semaine après la démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, Emmanuel Macron et Edouard Philippe doivent annoncer la composition du nouveau gouvernement. L'Elysée l'a annoncé ce mercredi 10 octobre, il n'y aura pas de remaniement avant le retour d'Emmanuel Macron d'Arménie vendredi soir.



Emmanuel Macron "souhaite prendre tout le temps nécessaire, dans le calme, le professionnalisme et le respect des personnes, à la composition d'une équipe cohérente et de qualité au service des Français", indique l'Élysée.