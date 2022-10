Pas de quartier pour nos déchets

Cette journée, organisée en partenariat avec la C.I.V.I.S, aura lieu ce samedi 29 octobre 2022 de 7h à 12h. L’objectif principal de cette opération est de sensibiliser tout le monde et notamment les Petite-Îlois à la propreté de l'environnement, d’inciter les gens à respecter les lieux publics et de lutter contre un certain nombre d’incivilités environnementales.