Pas de popcorns, de sucreries ni de boissons pour au moins trois semaines dans les cinémas

Clap de fin provisoire pour les glaces, popcorns et autres sucreries. Face à la flambée épidémique dû notamment au variant Omicron, le gouvernement a décidé de bannir à compter de ce lundi 3 janvier, et pour une durée d'au moins trois semaines, les boissons et aliments dans tous les cinémas. Par NP - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 09:35

L'interdiction de manger et de boire pendant au moins trois semaines s'applique également aux théâtres, aux salles de sport.



Pour les transports publics, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a précisé que la mesure sera appliquée "avec discernement".