Pas de peste aviaire dans l'élevage privé de La Possession

Les services de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion avait été alertés le jeudi 3 janvier. Un vétérinaire avait constaté des symptômes inhabituels dans un élevage de volailles destinées à une consommation personnelle, dans la commune de La Possession. Les premiers éléments d’investigation conduisaient à envisager une suspicion de peste aviaire. Des mesures de protection destinées à prévenir un risque de propagation de la maladie avaient été déployées par le préfet, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance avait été formalisé. L’élevage concerné avait été isolé, en attente du résultat des analyses en cours.Des prélèvements avaient été effectués et envoyés pour analyse dans un laboratoire agréé de métropole. Les résultats d’analyses, reçus le 7 janvier 2019, se sont révélés négatifs. En ce sens, le préfet de La Réunion a décidé de la levée des mesures de protection au regard de ces résultats en l’absence de risque pour la santé humaine et animale.