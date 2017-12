Pas de pêche à la langouste jusqu'au 31 mars !

La Direction de la mer Sud océan Indien rappelle que dans les eaux maritimes bordant La Réunion, il est interdit de pêcher, faire pêcher, saler, acheter, vendre, transporter et employer à un usage quelconque, les langoustes du 1er décembre au 31 mars inclus.



Cette période correspond en effet à la période de fécondation et d’incubation, comme en témoigne la présence de femelles grainées (Cf. articles 15 et 11 des arrêtés préfectoraux n°1742 et n°1743 du 15 juillet 2008 modifiés réglementant l’exercice de la pêche maritime de loisir et professionnelle dans les eaux maritimes de La Réunion).



Les contrevenants qui ne respectent pas cette période d’interdiction mettent une ressource en péril et s’exposent par conséquent à des amendes pouvant aller jusqu’à 22 500 € (cf. article L945-4 du code rural et de la pêche maritime), voire à des poursuites devant les tribunaux.